Temtem arrivera sur PlayStation 5 le 8 décembre

PlayStation continue son après-midi d’annonces avec la date de sortie de Temtem. Le Pokémon-like débutera son accès anticipé le 8 décembre sur PlayStation 5.

La PS5 n’aura pas de thèmes mais aura Temtem

Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient Temtem puisqu’il arrivera plus tôt que prévu. Annoncé pour 2021 en août, il devrait finalement suivre de près la sortie de la console pour sortir cette année. On rappelle qu’il s’agit pour l’instant d’une exclusivité console pour la PlayStation 5. Et vu la dimension MMO du jeu, il faut également noter qu’il sera crossplay et permettra donc aux joueurs PS5 de croiser les joueurs PC.

Précommander Temtem permettra d’avoir une petite réduction, mais aussi de recevoir un titre exclusif en jeu et des avatars PSN. Et les plus motivés pourront payer un peu plus pour obtenir la version Deluxe qui comprend un costume Camo puis différents cosmétiques lors de la sortie de l’accès anticipé qui devrait se faire durant l’année prochaine selon les mentions légales.

L’article sur le PlayStation Blog liste également ce que l’on peut attendre de Temtem dans les prochains mois. Au programme, deux nouvelles îles pour continuer l’histoire et des douzaines de nouvelles créatures dont trois mythiques. Mais il y aura également de nouvelles fonctions multi tels qu’un hôtel de ventes ou les guerres de clans. Le endgame ne sera pas en reste avec une île dédiée et un mode hardcore.

Temtem est disponible sur PC et sortira en accès anticipé le 8 décembre sur PlayStation 5. Les versions PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et Switch devraient suivre l’année prochaine.