Temtem évoluera sur PlayStation 5 en 2021

Temtem avait annoncé son arrivée un jour sur consoles mais cela concernait la PlayStation 4, la Xbox One et la Switch. Rien de tout cela pour l’instant puisque le State of Play était l’occasion d’officialiser la version PlayStation 5 pour l’année prochaine.

Avec Spider-Man en exclusivité ?

Si vous n’en avez jamais entendu parlé, il s’agit d’un jeu massivement multijoueur espagnol inspiré par Pokémon. Un jeu de ce genre ferait donc du bien à la ludothèque des consoles PlayStation. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver notre preview tout en gardant à l’esprit que les développeurs fait un bon suivi du jeu en écoutant les joueurs.

Temtem est disponible en accès anticipé sur PC depuis le 21 janvier et donc en 2021 sur PlayStation 5.