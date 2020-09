Tell Me Why : une VF « très prometteuse » arrive très prochainement

Tell Me Why, le nouveau jeu narratif de Dontnod Entertainment (Life is Strange, Vampyr, Remember Me), vient tout juste de sortir son premier chapitre ce jeudi. Certains joueurs ont regretté l’absence de doublage français, mais ceci devrait être corrigé prochainement.

Une VF « très prometteuse » en route

Le producteur exécutif Arnaud de Pischof a indiqué sur Twitter que le jeu se verra doté d’un doublage français « dans les semaines / mois qui viennent », le Covid-19 et la crise sanitaire qui en a découlé ayant chamboulé leurs plans à ce sujet. Le site officiel du jeu indique également que des doublages allemand, espagnol et portugais sont prévus. Pour le moment, Tell Me Why ne dispose que de doublage anglais, bien que les textes soient traduits en français.

Une bonne nouvelle donc, puisque ce genre de jeu s’appuie sur l’émotion et l’identification du joueur au personnage, et une VF ne pourra que renforcer l’immersion dans l’histoire.

Merci pour pour le retour positif 😊

Une vf (très prometteuse) arrive dans les semaines/mois qui viennent. 👍

Le Covid a cassé tous nos plans sur ce sujet 🤷‍♂️ — Arnaud de Pischof (@Grumpy_Arno) August 29, 2020

Le premier chapitre est disponible depuis le 27 août sur PC et Xbox One. Le chapitre 2 est quant à lui prévu pour le 3 septembre tandis que le chapitre 3 arrivera le 10 du même mois.