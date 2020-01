GTA 5 Mobile : Comment télécharger et jouer sur iOS et Android ?

Alors que tout le monde attend les premières présentations de GTA VI, le dernier épisode en date, Grand Theft Auto V, continue de cartonner. Le jeu s’est écoulé à plus de 115 millions d’exemplaires et est même arrivé sur le Game Pass il y a peu. Mais certains aimeraient jouer à GTA 5 sur mobile. Est-ce que c’est possible ? Est-ce que l’on aura un jour le jeu dessus ?

Malheureusement, Rockstar Games ne compte pas proposer de version mobile pour son blockbuster. Ni de version Switch d’ailleurs. Mais il est possible de trouver une application créée par la communauté qui permet de jouer à GTA V sur smartphone, que ce soit iOS et Android, et de retrouver les rues de Los Santos et nos trois compères.

Présentation de GTA 5 sur smartphone

Tout d’abord, il faut savoir que ce GTA 5 Mobile n’est pas une application officielle. Elle n’est donc pas développée par Rockstar Games mais a été conçue et préparée par des amoureux de la franchise. Sept ans après sa sortie initiale sur PlayStation 3 et Xbox 360, on a donc la possibilité de jouer au dernier volet de la franchise sur nos téléphones portables grâce à cette création de fans.

Celle-ci permet de retrouver Michael, Trevor et Franklin et de réaliser de nombreuses missions avec eux. Si vous voulez profiter de l’aventure sur votre smartphone et l’emmener avec vous, c’est donc une bonne alternative. Les développeurs ont pensé à optimiser la chose pour la taille des écrans et à ajouter des fonctionnalités tactiles. On notera que tous les appareils sont compatibles, mais il faut tout de même disposer de plus de 1 Go de RAM.

Où trouver l’apk de GTA 5 Mobile ?

Etant donné que ce GTA 5 Mobile n’est pas une application officielle, il n’est pas possible de la télécharger via Google Play ou l’App Store. Il faut passer par le site des créateurs de cette version et télécharger le fichier, donc l’APK sur Android et le fichier correspondant sur iOS. Il faudra autoriser les sources externes inconnues pour l’installer sur votre smartphone.

Avant de poursuivre, on tient de même à vous mettre en garde : n’étant pas un fichier sécurisé, faites attention. Nous l’avons installée à la rédaction (sur Android), et tout fonctionne bien, mais il faut cependant ne pas se faire avoir par de vulgaires clones de cette application, de fausses copies ou autre. Les liens ci-dessous ont donc été vérifiés par les utilisateurs mais au moins, vous êtes prévenus.

Pour cela, il faut télécharger l’APK, copier le fichier sur votre smartphone et autoriser les sources externes inconnues dans vos paramètres.

Tout comme la version Android, il faut télécharger le fichier et l’installer sur votre smartphone.

Voilà, maintenant, vous pouvez jouer à Grand Theft Auto V un peu partout ! On tient tout de même à rappeler qu’étant donné que cela n’est pas une application officielle, personne ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement. Bien sûr, parmi les nombreuses fausses versions et autres faux-clones, cette solution est une bonne alternative. GTA partout, ça vaut le coup, mais faites attention.