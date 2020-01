C’est par le biais d’un tweet de la part de Xbox France que l’on apprend que GTA V fait son entrée sur le Xbox Game pass. Attention que l’offre n’est proposée que dans le catalogue console pour le moment et non sur PC, les deux étant encore différents pour l’immédiat.

Here we go again

L’opus qui s’est déjà vendu à plus de 115 millions d’exemplaires fait son entrée pour celles et ceux qui auraient raté le train. Dans cet opus vous contrôlerez à tour de rôle 3 personnages aux caractéristiques et mentalités bien différentes dans le mode solo. Un solo qui vous promet un bon nombre d’heures de jeu grâce à son importants nombres de missions.

Vous aurez également accès au mode en ligne où la guerre fait toujours rage peu importe l’heure à laquelle vous vous connecterez. Le online étant mis à jour très régulièrement avec des véhicules, armes ou modes de jeu, vous avez un sacré contenu à découvrir et à apprécier. Notez que les abonnés auront droit à 10% de réduction sur le pack d’entrée dans le monde criminel ou encore pour les paquets de Sharks qui sont la monnaie virtuelle que vous pouvez acheter avec de l’argent lui bien réel.