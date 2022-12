Tekken 8 fera bien parler de lui lors des Game Awards 2022

Les Game Awards auront lieu la semaine prochaine, ce qui veut dire que dans les prochains jours, Geoff Keighley ne pourra pas s’empêcher de spoiler son propre événement afin de faire monter l’excitation autour de la cérémonie. C’est ainsi que l’on a d’ores et déjà la confirmation que Tekken 8 sera bien de la partie lors du show, puisque Bandai Namco s’empresse d’envoyer des petits cadeaux à certaines personnes pour leur donner rendez-vous lors des Game Awards.

Un peu de bagarre pour ces Game Awards

C’est désormais confirmé, Tekken 8 viendra faire le show lors de la cérémonie de récompenses, mais de quelle manière, on l’ignore encore. On se doute qu’un nouveau trailer est dans les cartons, surtout si le jeu prévoit bien de sortir durant l’année fiscale 2023, et peut-être même durant l’année 2023 tout court.

On peut imaginer que l’éditeur confirme la présence d’autres personnages au casting de cet épisode, puisque pour l’instant, seuls Jin et son papa Kazuya sont apparus dans le premier trailer du jeu.

On se dit donc à la semaine prochaine pour découvrir tout cela, avec l’espoir qu’il s’agisse de quelque chose de plus important qu’un petit teaser. Pour rappel, Tekken 8 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.