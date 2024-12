Tekken 8 dévoile sa prochaine update a l’approche de la saison 2, le prochain personnage sera annoncé lors des Game Awards

Les paris restent ouverts pour le dernier personnage de la saison 1

Celles et ceux ayant assisté à la compétition ne sont pas repartis les mains vides puisque Bandai Namco a tout de même diffusé une nouvelle bande-annonce concernant le contenu de la prochaine mise à jour du jeu, prévue pour cet hiver. Avec celle-ci, le mode Photo du jeu sera considérablement amélioré.

Plus tard, d’autres mises à jour prévues début 2025 vont venir enrichir l’aspect personnalisation des personnages avec d’avantages d’emplacements disponibles et la possibilité d’afficher vos personnages dans l’écran du menu principal. On retrouvera également des fan-arts en plus et le Fight Pass spécial du trentième anniversaire de la série.

La saison 2 du jeu a également été teasé et introduira de nombreux équilibrages, avec des coups supplémentaires pour tous les personnages. Les fans n’ont pas manqué de remarquer que le personnage d’Anna est fortement suggéré dans cette bande-annonce, avec la présence d’un hélicoptère flanqué d’une rose qui rappelle la soeur de Nina.

Mais quid du dernier personnage de la saison 1 si Anna est prévue pour la saison 2 ? Le mystère reste encore entier, mais seulement pour quelques jours. Bandai Namco promet de dévoiler l’identité de ce combattant lors des Game Awards, qui auront lieu dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Les spéculations vont bon train, entre Tifa de Final Fantasy VII et Kiryu de Yakuza/Like a Dragon, à moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’un personnage historique de la licence Tekken, loin des fantasmes de la communauté.