Tekken 7 lance sa saison 4 avec du gameplay de Kunimitsu

Sans surprise, l’ombre à la fin du trailer d’annonce de la saison 4 de Tekken 7 était bien celle de la ninja Kunimitsu qui sera donc la première à rejoindre le casting pour cette saison.

La Taki de Tekken 7

Forcément, si Kunimitsu doit affronter quelqu’un dans le trailer, il doit d’agir de Yoshimitsu. Mais attention, il ne s’agit pas de la kunoichi des anciens épisodes mais de sa fille qui a hérité de son titre et de son style de combat. Et elle ne vient pas seule puisque sa sortie sera accompagnée de celle du stage Vermillion Gates pour rester dans l’ambiance très japonaise de la combattante. Sortie qui aura d’ailleurs lieu cet automne sans plus de précision.

On sait au moins qu’elle se fera en même temps qu’une mise à jour gratuite. Elle apportera de nouveaux coups pour tout le monde, une refonte de l’interface et une révision du online pour améliorer sa stabilité, son matchmaking et son système de classement. La vidéo ne comporte pas d’indice sur le prochain personnage mais on a le temps puisque qu’il ou elle ne sortira qu’au printemps 2021.

Tekken 7 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.