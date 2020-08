Tekken 7 annonce sa Saison 4 et tease Kunimitsu

Tekken 7 continue tranquillement son parcours dans son coin et vient d’annoncer une Saison 4 lors de la table ronde des éditeurs Japonais de jeux de combat.

Harada qui vend la saison 4 de Tekken 7 comme la solution au coronavirus

Cette nouvelle saison sera l’occasion pour l’équipe de retravailler l’ensemble des personnages en revoyant chaque moveset. Chacun aura donc droit à quelques nouveaux coups. Le jeu aura donc droit à un système de Tekken Prowess qui semble être un classement Elo.

Et en parlant de ça, le online aussi va être retravaillé pour améliorer sa qualité et même indiquer si votre adversaire vous en Wifi ou en Ethernet pour pouvoir refuser le combat. Pas d’annonce de personnage pour l’instant mais on a droit à une silhouette de ninja au loin en fin de trailer, ombre qui nous fait forcément penser à Kunimitsu.

Tekken 7 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.