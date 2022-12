Tekken 7 passe la barre des 10 millions d’exemplaires vendus

Bandai Namco a levé le voile sur le premier vrai trailer pour Tekken 8, qui a été montré la semaine dernière lors des Game Awards, mais l’éditeur n’en n’oublie pas pour autant le septième épisode qui continue à battre des records. Tekken 7 est aujourd’hui l’opus le plus vendu de la série, et si Tekken 8 veut espérer le dépasser un jour, il aura du chemin à faire puisque le dernier épisode en date vient de passer un nouveau palier des plus symboliques.

"TEKKEN7" had achieved Over 10 million sales.

and Recorded Over 54 million copies sales for the series.

Thank you for your continued support!

「鉄拳7」の実販売数が1000万本を突破しました(シリーズ累計は5400万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/qxJlHl0Uk0

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 11, 2022