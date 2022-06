Tekken 7 est le jeu le plus vendu de la série avec maintenant 9 millions de ventes

Aujourd’hui, Tekken 7 fête son cinquième anniversaire. Sorti le 2 juin 2017, cet épisode n’a cessé de gagner en popularité, notamment grâce à sa scène esport grandissante, et le support de Bandai Namco avec de multiples personnages en DLC. L’année dernière, l’éditeur nous annonçait que cet opus avait franchi la barre des 7 millions d’unités vendues, et en seulement un an de plus, il est désormais aux portes des 10 millions.

Nouveau record pour la série

"TEKKEN7" had achieved Over 9 million sales (The highest record in the series).

and Recorded Over 53 million copies sales for the series. 「鉄拳7」実販売数がシリーズ過去最高となる900万本を突破しました(シリーズ累計は5300万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/mtOUaUtzHe — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 1, 2022

Katsuhiro Harada, le réalisateur du titre, nous apprend celui lui-même sur Twitter en indiquant que Tekken 7 compte maintenant plus de 9 millions de ventes à travers le monde.

Cinq ans après sa sortie, le jeu de combat continue de se vendre à un rythme effréné, et on peut facilement espérer qu’il dépasser les 10 millions de ventes très prochainement. Il devient ainsi le jeu Tekken le plus vendu de la saga, sachant que la série s’est vendue à 53 millions d’exemplaires, en comptant tous les épisodes.

Quid de Tekken 8 dans tout cela ? Pour l’instant, l’avenir de la saga n’a pas été officialisé, même si aucun autre DLC ne devrait a priori sortir pour le septième épisode. On espère donc avoir des nouvelles prochainement sur ce huitième opus encore non annoncé, en lui souhaitant le même succès.