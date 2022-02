Dans Elden Ring, vous allez parfois récupérer des talismans qui augmenteront les capacités de votre personnage. Ces bijoux permettent d’adapter votre style de jeu grâce à des bonus non négligeables.. Parmi ces talismans, nous allons aborder ici le Talisman d’épée courbée, obtenable en progressant dans la Falaise de Voilorage.

Où trouver le Talisman d’épée courbée?

Emplacement : Falaise de Voilorage

Une fois à ce site de grâce, prenez les escalier en bois sur le côté extérieur du château, progressez jusqu’à pénétrer dans une tour. À l’intérieur, prenez les escaliers de droite, ou le contraire si vous voulez mettre la main sur l’arme Griffe.

Continuer de monter toujours plus haut dans la structure en faisant attention aux barils de poudre et aux ennemis qui veulent les enflammer. Une fois tout en haut, pénétrez dans la salle sur votre droite. Un petit malin vous enfermera dedans avec un ennemi plutôt coriace. Essayez de garder vos distances et de faire un peu le ménage dans la salle pour avoir de quoi manœuvrer.

Une fois l’ennemi vaincu, ouvrez les deux coffres afin de recevoir le Talisman d’épée courbée ainsi qu’une Clé rouillée. Cette dernière vous permet d’ouvrir une porte condamnée située à l’étage du dessous. Ce nouveau talisman permet, quant à lui, d’attribuer un bonus aux contre-attaques une fois équipé.

