Tales of Arise : Law fait parler ses poings dans une nouvelle vidéo

Bandai Namco continue de faire le tour de son casting principal pour Tales of Arise, en nous présentant à un à un les héros de cette nouvelle aventure. Après le duo Alphen et Shionne, c’est maintenant au tour de Law d’en dévoiler un peu plus dans une vidéo inédite.

Le spécialiste de la bagarre

Spécialisé dans les arts martiaux et le combat rapproché, Law pourra esquiver et contre les attaques ennemies tout en faisant de gros dégâts avec ses poings. S’il semble être très en froid avec le groupe de nos héros au début (surtout avec Shionne), il reste un guerrier prêt à tout pour défendre sa nation, et c’est sans doute pour cela qu’il se joindra au groupe.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.