Tales of Arise présente son trailer de lancement, le jeu est maintenant disponible

Tales of Arise a bien occupé l’espace médiatique ces derniers jours, notamment suite à la publications des tests très enjoués de la presse. Le nôtre sonnait le même son de cloche, et tout le monde peut désormais découvrir cet épisode qui est disponible dès maintenant. Et forcément, Bandai Namco a publié le trailer de lancement dans la foulée.

Le dernier trailer pour la route

Evidemment, si le jeu vous a déjà convaincu et que vous souhaitez vous procurer le jeu, on ne pourra que vous conseiller d’éviter le visionnage de ce trailer afin de vous garder toutes les surprises. Pour les autres, ces 2 minutes de trailers permettront peut être de vous convaincre de tenter ce JRPG déjà acclamé.

Tales of Arise est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez prochainement sur le site nos guides sur le jeu, notamment sur la localisation des hiboux.