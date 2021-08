Tales of Arise : Pas de suite de prévue, ni de DLC lié à l’histoire

Rares sont les épisodes de la série Tales of a avoir droit à un second opus, mais avec l’engouement autour de Tales of Arise, on pouvait déjà se demander si une suite était réalisable ou non. Yusuke Tomizawa, producteur du jeu, a répondu à cette question lors du dernier stream diffusé il y a quelques jours, qui nous avait présenté le système de pêche.

Un seul jeu pour tout boucler

On apprend alors via ce stream, avec des propos relayés par Siliconera, que le producteur a confirmé que Tales of Arise n’aura pas droit à des DLC narratifs dans le futur. Le contraire aurait été étonnant étant donné que la saga n’a jamais été adepte de ce genre de pratiques, tandis que les DLC cosmétiques sont en revanche bien présents, et en nombre.

Tomizawa indique alors que l’histoire de Tales of Arise est contenue dans un seul et même jeu, et qu’aucune suite n’est prévue. On imagine que tout peut changer si le titre fait un carton, mais pour le moment, ce n’est pas dans les plans immédiats. Le producteur a aussi laissé entendre que la durée de vie du titre serait plus ou moins équivalente à celle de Tales of Berseria, avec une bonne rejouabilité.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.