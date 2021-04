Tales of Arise nous présente ses différentes versions collectors

Tales of Arise aura fait languir les fans depuis ses annonces, mais il semblerait qu’il soit enfin prêt puisqu’il vient enfin de dévoiler du gameplay ainsi qu’une date de sortie, en plus de confirmer ses versions next-gen. Mais Bandai Namco avait encore une surprise dans sa besace, avec plusieurs éditions collectors pour le jeu.

Le portefeuille en péril

Oui, on a bien dit plusieurs, et il va donc falloir faire un choix dans les différentes éditions collectors proposées, présentées chez nos confrères de Gameblog. Bandai Namco a vu les choses en grand et proposera ainsi deux éditions collectors physiques, en plus des éditions numériques qui offriront divers bonus.

L’édition collector

Cette édition collector devrait être disponible dans les boutiques en ligne traditionnelle pour un prix qui n’a pas encore été communiqué, et dans la limite des stocks disponibles. Voici ce que l’on pourra retrouver à l’intérieur :

Le jeu

Un steelbook

Bande-son physique et digitale

Un artbook de 64 pages

Un set de bonus numérique (avec des costumes et des objets)

Une figurine de Shionne et Alphen de 18 centimètres

L’édition Hootle

Pour cette édition Hootle, vous pourrez seulement la retrouver sur le Bandai Namco Store. Tout comme l’édition collector, on ne connait pas encore son prix à l’heure actuelle. Cette édition Hoodle du jeu comprendra :

Le jeu

Un steelbook (différent de celui de l’édition collector)

Bande-son physique et digitale

Un set de stickers

Une artbook de 64 pages

Du contenu digital pour la mascotte du jeu

Trois illustrations

Une peluche Hootle de 15 centimètres avec des accessoires

En plus de ces éditions physiques, on retrouvera des costumes offerts en cas de précommande, et tout le contenu numérique bonus dans l’édition Digitale Deluxe.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.