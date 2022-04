Tales of Arise s’est vendu à 2 millions d’exemplaires depuis son lancement

Tales of Arise aura été un vrai renouveau pour la série, qui lui a permis de s’offrir un lancement remarquable pour la série, avec un million de copies écoulées en quelques jours de commercialisation seulement. Le bouche à oreille s’est ensuite naturellement ralenti, surtout avec les sorties de Noël et de ce début d’année qui ont occupé une large place médiatique, mais le jeu a continué son chemin pour franchir une nouvelle barre symbolique.

Le succès continue

We’re celebrating a new major milestone today, as #TalesofArise has reached 2 million copies sold! 🥳 We are so grateful for your precious support. Thank you! pic.twitter.com/mUWJH1t0wv — Tales of Arise (@TalesofSeries) April 28, 2022

Le compte Twitter officiel du jeu nous apprend donc que Tales of Arise s’est vendu à ce jour à 2 millions de copies, ce qui est véritablement remarquable pour la saga de JRPG. On a droit à un nouvel artwork en compagnie de Kisara et Dohalim (le meilleur duo du jeu, si si) pour fêter cela.

Il y a quelques jours, c’était un autre jeu important de Bandai Namco publié en 2021 qui parvenait à franchir le cap des 2 millions de joueurs et joueuses (à ne pas confondre avec 2 millions de copies vendues), à savoir Scarlet Nexus. Le pari sur ces deux jeux aura donc été gagnant pour l’éditeur.

