Tales from the Borderlands : La date de sortie du prochain épisode a fuité, et c'est pour bientôt

Ce n’est plus un secret, on sait qu’un nouvel épisode de Tales from the Borderlands est en préparation. Et on sait même qu’il doit sortir en 2022, malgré le fait que la fin d’année commence à doucement se rapprocher. De quoi craindre un report ? Eh bien pas vraiment, puisque le prochain jeu de Gearbox Software est la dernière victime d’une fuite, causée cette fois-ci par Amazon, qui a listé le titre un peu trop en avance.

Une surprise gâchée de la Gamescom ?

Ce nouveau Tales from the Borderlands s’appellerait donc tout simplement New Tales from the Borderlands, et sa version Deluxe est apparue sur le site anglophone d’Amazon au prix de 49,99 dollars. Cette fuite nous permet également d’apprendre la supposée date de sortie du jeu.

New Tales from the Borderlands devrait donc sortir le 21 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, du moins si cette date n’est pas un placeholder.

En fouillant la page Amazon, on peut y voir des indices sur l’intrigue de ce nouvel épisode :

« Prenez position contre les suzerains impitoyables des entreprises dans cette aventure narrative ! Dans la métropole de Promethea perpétuellement déchirée par la guerre, vous contrôlerez Anu, Octavio et Fran durant le pire jour de leur vie. Aidez ces trois adorables losers alors qu’ils tentent de changer le monde (et peut-être même de le sauver) ! Affrontez une invasion planétaire, un monstre vicieux et un capitaliste au cœur froid dans ce manège à sensations cinématographiques où ce qui se passe ensuite dépend de vous ! Rencontrez un casting hétéroclite plein de marginaux, de robots assassins et d’armes à feu parlantes dans cette course vers le sommet ! Il est temps de lutter contre l’exploitation et la cupidité des entreprises. Il est temps de faire de Mayhem votre affaire. »

Etant donné le timing de cette fuite, on peut se dire que ce New Tales from the Borderlands pourrait être dévoilé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, sachant que Gearbox avait annoncé son intention de le présenter durant l’été. On le saura très vite.