Tails of Iron dévoile de nouvelles images de gameplay pour la Gamescom

Si vous étiez dans les alentours il y a quelques jours, vous avez sans entendu parlé de Tails of Iron, un petit indépendant entièrement fait à la main qui a l’air très prometteur.

Avec Geralt en narrateur

Tails of Iron est un Action-RPG en 2D développé par Odd Bug Studio, il vous place dans la peau d’un prince rat qui devra libérer son royaume envahis par les grenouilles, les ennemis de toujours des rats. Le soft mélange challenge, exploration, craft, cuisine, et combats demandant un certain challenge. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à notre récent aperçu du titre ou bien encore à sa version vidéo sur Youtube.

Lors de ce Futur Game Show, nous avons eu droit à un trailer offrant des images inédites. De quoi vous donner envie avant sa sortie d’autant que le narrateur n’est autre que Doug Cockle, la voix anglaise de Geralt de Riv.

Tails of Iron sortira le 17 septembre prochain sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.