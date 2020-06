Super Smash Bros Ultimate : le perso d’ARMS présenté lundi

Bonne nouvelle pour les fans de Super Smash Bros Ultimate, Tonton Masahiro Sakurai reviendra faire son show dès lundi. En effet, il présentera le prochain DLC du jeu, le combattant tiré d’ARMS.

Une vidéo aussi longue que les bras du perso

Lundi à 16h, heure française, on saura donc qui de Spring Man, Ribbon Girl, Twintelle ou Min Min (voire plusieurs d’entre eux grâce aux skins) rejoindra le casting de Smash. La présentation durera environ 35 minutes et Nintendo calme déjà toutes les ardeurs. Non, le personnage suivant du Fighters Pass volume 2 ne sera pas annoncé au cours de cette présentation qui aura lieu sur Youtube. Mais on peut tout de même s’attendre à des costumes Mii d’invités…