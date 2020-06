Super Smash Bros Ultimate : Sakurai évoque le télétravail

Cette semaine, dans son édito pour le magazine Famitsu, Masahiro Sakurai évoque l’impact du télétravail sur Super Smash Bros Ultimate. Son article a été traduit par PushDustIn pour le compte du site Japanese Nintendo.

World’s Best Boss (ou Most Relou)

Le premier constat de Masahiro Sakurai est que son équipe semble sensiblement moins stressée. Libérés des transports et pouvant passer plus de temps avec leurs proches, les employés voient donc de nombreux avantages au télétravail. Mais forcément, pour une telle série, Sakurai voit la présence des proches comme un risque. Les réunions pour parler des personnages encore secrets, avec d’autres personnes dans la pièce, augmentent les probabilités de fuites.

Un autre souci vient des différences de qualités de connexion à Internet d’un employé à l’autre. Si Sakurai ne peut pas intervenir sur ce point, il se montre beaucoup plus généreux sur d’autres. Ainsi, il utilise les fonds de sa société Sora Ltd. pour équiper chaque personne qui travaille sur Super Smash Bros Ultimate. Il propose ainsi de leur payer bureau, fauteuil, écran et tout autre outil nécessaire à leur travail.

Chacun envoie sa liste de demande à Sakurai qui s’occupe lui-même de passer commande sur Amazon en faisant livrer le tout directement chez les employés qui pourront tout garder gratuitement par la suite. Comme vous pouvez vous en douter si vous connaissez un peu cet obsédé du travail, il ne fait pas simplement ça par générosité.

Il faut savoir que Sora Ltd. n’emploie que Sakurai et sa femme. L’équipe du jeu est donc composée d’équipes de différentes sociétés (avec une majorité venant de Bandai Namco). Au lieu d’attendre que chaque employeur organise le télétravail, il a donc préféré tout gérer lui-même en payant tout de ses propres poches plutôt que de prendre du retard…

En parlant de retard, on attend toujours des nouvelles du personnage d’ARMS qui doit rejoindre le casting de Super Smash Bros Ultimate ce mois-ci.