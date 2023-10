Super Mario Bros. Wonder : On y a joué, premier avis après avoir terminé le Monde 1

Une entrée en matière détonante

Après une cinématique d’introduction où Bowser compte encore semer la pagaille, cette fois au sein du Royaume des Fleurs, Mario, ses amis et le petit prince Florian partent arpenter le pays afin de renvoyer le diabolique Koopa d’où il vient. Et très vite, le charme opère. La direction artistique apporte un petit coup de neuf à la recette 2D. C’est encore plus coloré, chatoyant, et autant les ennemis que les héros jouissent de nouvelles animations fort sympathiques. Les niveaux s’avèrent particulièrement vivants avec pas mal d’éléments qui surviennent à notre passage, l’arrière-plan apporte de la consistance au décor global et la musique met tout le monde d’accord après seulement quelques stages.

Le premier niveau offre également l’opportunité de déjà découvrir deux des attractions les plus intrigantes de ce Super Mario Bros. Wonder. Rapidement, on fait donc connaissance avec la transformation en éléphant. Mario devient plus costaud et peut désormais se défaire plus facilement de certains ennemis grâce à cette prise de masse. Sa trompe fait aussi bien des ravages en envoyant valser tout ce qu’elle touche. Enfin, elle permet de stocker de l’eau et d’arroser divers éléments du décor afin de récupérer des pièces et autres bonus. Bref, une transformation amusante à incarner.

L’autre curiosité de Wonder est sans aucun doute représentée par les fleurs prodiges. Situées à des endroits bien précis, ces fleurs transforment temporairement le niveau en cours tant musicalement que dans sa manière de le parcourir. Elles apportent ce petit brin de folie qui rend la traversée d’un stage encore plus dynamique et surprenante, et ce jusqu’à la récupération de la graine prodige située à la fin de cette séquence.

Vers un opus parmi les plus accessibles ?

Concernant les sensations de jeu, Super Mario Bros. Wonder nous rappelle que la série maîtrise son sujet. Comme toujours, la traversée d’un niveau peut s’effectuer de manière hyper fluide et les différents mouvements disponibles affichent une précision et une belle modulation dans l’exécution. Vif, réactif, enthousiasmant, le gameplay devrait donc séduire encore une fois les amateurs de platformer, tout comme les néophytes ou les joueurs occasionnels. On fait même face à un épisode qui semble franchir une nouvelle étape dans l’adaptation de la difficulté.

Parmi les héros jouables qui accompagnent Mario, on retrouve Luigi, Peach, Daisy ou encore Toadette et ses amis Toad. Tous partagent le même gameplay a contrario des « personnages mode facile ». De retour dans cet épisode, ils sont incarnés par les Yoshi, ses déclinaisons colorées, et Carottin. Ces derniers ne peuvent pas utiliser les objets spéciaux, comme la transformation en éléphant, mais ils ne prennent aucun dégât de la part des ennemis ou du décor. Certes, ils peuvent tout de même mourir en tombant dans un trou, mais choisir l’un d’entre eux installe un certain confort pour le joueur.

L’arrivée des badges semble là aussi donner un petit coup de pouce optionnel. Censés attribuer un bonus au personnage, nous avons eu la possibilité d’en récupérer un, le badge Saut d’escalade, en terminant le niveau tutoriel. Celui-ci permettait d’effectuer un rebond sur un mur, histoire de gagner un peu en hauteur voire de franchir un rebord malgré un saut un peu bas. Si le feeling est au début un petit peu délicat, surtout lorsque l’on souhaite enchaîner avec un saut mural, il est clair qu’il risque de rattraper pas mal de sauts approximatifs ou bien d’aider à atteindre des collectibles légèrement hors de portée. En sachant que d’autres badges seront à récupérer dans la version complète du jeu, les coups de pouce seront variés.

Graine de star

Au sujet de la structure de Super Mario Bros. Wonder, on reste sur du classique et non moins efficace avec des stages que l’on rejoint un à un sur une World Map. On peut saluer dès le premier Monde une impression de renouvellement dans les situations et la manière de récupérer des secrets, d’autant que cet opus contiendra lui aussi son lot de chemins alternatifs et de sorties cachées présents dans certains niveaux. Bien entendu, c’est en parcourant l’aventure dans sa totalité que nous serons en mesure de confirmer ou non cette impression, mais l’envie d’explorer et d’aller fouiller le moindre petit bout de décor suspect ou hors champ se cultive déjà stage après stage.

Sur la forme, nous avons pu voir plus tôt que le titre voulait vraiment donner un sentiment de neuf, mais sur le fond, il ne risque donc pas d’y avoir de grands bouleversements. Selon les attentes de chacun, ce n’est d’ailleurs pas forcément un problème et, de notre côté, il est bien prématuré de dire à quel point la recette se transforme ou non tant le jeu a été effleuré de notre côté. Mais il faut reconnaître que, de toute manière, l’ossature d’un Mario 2D est suffisamment redoutable pour plaire et résister au passage des années.

Un rendu visuel poli, la volonté d’introduire un peu de folie à l’écran, la promesse d’offrir encore une fois moult secrets tout en entretenant une certaine convivialité, Super Mario Bros. Wonder promet de fabuleux moments de plateforme 2D. Et s’il ne devrait pas bousculer plus que cela ses codes, c’est habité d’une grande excitation que l’on attend de découvrir la suite du jeu, afin de juger s’il est capable ou non de nous surprendre et de nous émerveiller tout du long.