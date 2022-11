Super Mario Bros : Donkey Kong, Peach, du kart… La nouvelle bande-annonce du film est là

Quelques semaines seulement après la sortie d’un premier teaser, Nintendo nous avait donné rendez-vous pour un second Nintendo Direct centré sur la présentation du film Super Mario Bros. Ici, ce sont Anya Taylor-Joy et Seth Rogen qui ont été mis en avant, puisqu’ils incarnent respectivement la princesse Peach et Donkey Kong. Deux personnages qui sont ici bien mis en avant dans la nouvelle bande-annonce, largement plus conséquente que la première, qui a de quoi mettre des étoiles dans les yeux.

Le film d’animation de 2023 ?

Avec ses premières images, Super Mario Bros avait réussi à dissiper quelques doutes concernant le travail d’Illumination, mais cette seconde vidéo devrait vraiment convaincre une bonne partie des fans de Nintendo.

Ce trailer est bourré de références, tout en nous montrant les interactions entre les personnages et les différents décors que ces derniers vont traverser. Entre une course de karts sur un circuit arc-en-ciel, un affrontement culte entre Mario et Donkey Kong, des plateformes cultes, des paysages vraiment détaillés… Il y a vraiment de quoi se réjouir à la vue de cette bande-annonce.

Pour ne rien gâcher, la version française semble être de très bonne facture, si cela ne change pas juste avant la sortie du film (on pense au cas Buzz l’Eclair).

Pour rappel, le film Super Mario Bros sortira dans les salles obscures le 29 mars prochain en France (et quelques jours après aux Etats-Unis).