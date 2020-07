Super Bomberman R Online annoncé, un Battle Royale sur Stadia

Parmi les annonces du Stadia Connect qui sont tombées ce 14 juillet, il y a quelques points à noter. Si l’on retiendra surtout l’arrivée surprise de Orc Must Die! 3 aujourd’hui, One Hand Clapping qui arrivera en premier sur la plateforme ou encore le nouveau jeu compétitif de Splash Damage, Outcasters, n’oublions pas Super Bomberman R Online.

Du Bomberman sur Google

Annoncé en tant qu’exclusivité temporaire sur Google Stadia, Super Bomberman R Online est un nouveau jeu issu de la célèbre franchise de Konami. Il est avait tout pensé comme une expérience multijoueur en profitant notamment du Crowd Play, une fonctionnalité qui permet de rejoindre instantanément une partie en cours.

Il se base sur Super Bomberman R sorti sur Switch en 2017 (et sur les autres plateformes ensuite) mais transforme le tout en un Battle Royale jouable jusqu’à 64 joueurs. D’autres modes sont aussi présents, plus classiques et l’on retiendra divers éléments de personnalisation et de nombreux personnages issus des jeux Konami. Cela sortira sur Stadia cet automne.