Super Bomberman R Online annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Annoncé en juillet 2020 avant d’être commercialisé deux mois plus tard sur Stadia, Super Bomberman R Online arrivera bientôt, sans date de sortie précise pour le moment, en free-to-play sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Il sera également rétrocompatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Un pack Premium au programme

S’inspirant du gameplay de Super Bomberman R, ce titre vous propose de prendre part à plusieurs modes de jeu dont un battle royale opposant 64 joueurs et joueuses réparti(e)s à travers 16 champs de bataille. Comme le veut le genre, l’objectif est d’éliminer ses adversaires au fur et à mesure que le nombre d’arènes diminue afin d’être l’unique survivant pour pouvoir gagner la partie.

D’après le communiqué de Konami, le jeu dispose « de plus de 100 options de personnalisation comme des costumes, des accessoires et, pour la première fois, des apparences de bombes qui affectent à la fois la bombe et son explosion. »

Notez que, même s’il sera jouable gratuitement à sa sortie, un pack Premium tarifé à 9,99€ sera disponible à la vente. Il contiendra 14 personnages supplémentaires tirés de plusieurs licences phares de l’éditeur japonais comme Gradius, Silent Hill ou encore Castlevania.