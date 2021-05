Streets of Rage 4 : Shiva sera le dernier personnage du DLC Mr. X Nightmare

La passion de la baston l’est jamais finie, et Streets of Rage 4 compte bien le prouver avec la sortie prochaine de son DLC Mr. X Nightmare. Après avoir présenté deux des trois nouveaux personnages jouables dans ce nouveau contenu, à savoir Estel Aguirre et Max Thunder, le jeu dévoile enfin qui est le troisième personnage à rejoindre le casting.

Shiva nous montre sa force

Ce personnage sera donc Shiva, qui sera désormais jouable dans ce quatrième opus. Mettant de côté ses vieux griefs, l’ancien rival de Alex Stone va venir montrer que son corps tout entier est une armes que les ennemis devraient craindre.

Malheureusement, aucune date n’a encore été dévoilé pour ce nouveau contenu, mais on imagine que cela ne devrait plus trop tarder maintenant que les personnages sont connus.

Streets of Rage 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.