Streets of Rage 4 : Le DLC Mr. X Nightmare nous présente Max Thunder

Streets of Rage 4 a récemment révélé qu’un DLC allait enrichir l’aventure. Ce dernier se nomme Mr. X Nightmare et nous permettra de revoir certains visages bien connus de la licence, tout en découvrant de nouveaux personnages jouables. Si la première présentation s’était attardée sur Estel Aguirre, on découvre aujourd’hui Max Thunder.

C’est l’heure de la German Suplex

Max Thunder sera donc le deuxième personnage jouable supplémentaire de ce DLC, sur les trois nouveaux disponibles. On peut donc découvrir son moveset ici, tout en finesse et en prises de catch. Ce nouveau contenu n’a cependant toujours pas de date de sortie à l’heure actuelle.

Streets of Rage 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.