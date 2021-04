Streets of Rage 4 annonce son DLC Mr. X Nightmare avec une première vidéo

Après des fuites qui laissaient peu de place au doute, Dotemu a enfin levé le voile sur le DLC de Streets of Rage 4, l’opus qui a remis la série sur le devant de la scène avec brio. L’éditeur, Guard Crush et Lizardcube nous présentent aujourd’hui un premier trailer pour ce nouveau contenu.

Un DLC bien fourni

Ce DLC se concentrera donc sur le personnage de Mr. X, que les fans des anciens opus connaissent bien. Il débarque avec de nouveaux niveaux à découvrir, ainsi qu’un mode survie pour le titre et de nouvelles musiques.

On voit aussi que Estel Aguirre arrive dans le roster des personnages jouables, et elle ne sera visiblement pas la seule, puisque deux autres personnages sont teasés en fin de vidéo. Les protagonistes déjà présents auront également droit à quelques améliorations avec des coups inédits et des objets supplémentaires.

De plus, une mise à jour gratuite va permettre de découvrir un nouveau mode de difficulté, à savoir Mania +, ainsi que des modes d’entrainement et des nouvelles palettes de couleurs. Malheureusement, aucune date pour cette update ni le DLC.

Streets of Rage 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.