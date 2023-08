Street Fighter 6 : voici A.K.I. (et des skins Tortues Ninja)

Street Fighter 6 ajoute du poison (non pas le perso)

Street Fighter 6 continue de souffrir de sa communication d’urgence pour réagir aux fuites. Quand un jeu de combat voit des images de l’ensemble de son casting de base et même ses DLC sur le net quelques heures après son annonce, la suite va être compliquée. Ainsi, Capcom a dévoilé les quatre personnages de la saison 1, leurs designs et même leur planning de sorties dès avril.

Et vu que la sortie de Rashid est très récente, il est encore trop tôt pour montrer du gameplay pour A.K.I., la combattante inédite prévue pour cet automne. Pour ne pas rester sans rien, la nouvelle bande-annonce est donc tout simplement une scène du mode World Tour, le moment où elle devient le mentor de votre avatar, de quoi au moins découvrir le personnage en 3D, en mouvement et avec du doublage.

On passe du Chipotle à la pizza

Bon, il n’y avait pas que ça puisqu’une collaboration pour les avatars a aussi été dévoilée. Le groupe de musique interne de l’éditeur, Capcom Jam, s’est occupé de faire un mini-concert et de jouer des intros musicales avant les matchs de la grande finale. Et parmi les chansons, il y avait le générique des Tortues Ninja pour signaler l’arrivée dès mardi de costumes, vêtements et emotes aux couleurs de Raphael, Donatello, Michelangelo et Leonardo.

Pour être complet, et parce que c’est probablement ce qui était le plus intéressant parmi les annonces liées à Street Fighter 6 ce week-end, terminons avec les costumes 3. En effet, lors du panel dédié au jeu vendredi soir, l’équipe du jeu a dévoilé les designs des troisièmes costumes de Guile, Marisa, Juri et Dee Jay et il faut bien dire qu’ils font envie et donnent envie de voir ceux du reste du casting. Malheureusement, aucune fenêtre de sortie ou de prix n’a été communiqué.

Street Fighter 6 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.