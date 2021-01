Monster Hunter Rise fait le plein d’infos et proposera une démo dès demain

Les fans de chasse peuvent se réjouir, Monster Hunter Rise sortira sur Switch en 2021 et nous avons eu droit aujourd’hui à des informations nous présentant quelques belles nouveautés.

Une nouvelle zone et les monstres dévoilés

Lors d’un live stream diffusé aujourd’hui, les développeurs ont dévoilé tout d’abord une nouvelle zone enneigée et balayée par les vents : l’Archipel de glace.

Nous avons également eu droit à des annonces de monstres qui feront leur retour dont un inédit qui met à l’honneur cet environnement gelé, le Gos Harag. Il s’agit d’une créature pouvant créer une lame de glace sur son bras à l’aide de son souffle.

Parmi les retours, on retient notamment le Mizutsune, un léviathan introduit dans Monster Hunter Generations pouvant notamment créer des bulles d’eau dangereuses.

Pour le reste, on retrouvera donc le Lagombi, le Khezu, le Grand Baggi, le Barioth, et le Tigrex.

Une démo pour chevaucher des monstres

Dés le 8 janvier 2021, les joueurs Switch pourront gratuitement télécharger une démo qui proposera du solo et du multijoueur jusqu’à 4 en ligne ou en local. Les 14 types d’armes pourront être maniés et il sera possible de s’essayer à la nouvelle mécanique de gameplay qui consiste à chevaucher les monstres et de les contrôler pendant un certain temps. Voici les 4 missions qui seront disponibles :

Didacticiel – Le rappel des bases de la chasse aux Monstres, comprenant une introduction à la nouvelle mécanique introduite par le Filoptère et à la conduite du Chumsky. Jeu en solo uniquement, en accès illimité.

Chevauchée de wyverne – Les joueurs pourront entrer dans l’arène pour découvrir la Chevauchée de wyverne, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux chasseurs de monter et de contrôler des Monstres pendant un certain temps. Jeu en solo uniquement, en accès illimité.

Quête pour débutants : Grand Izuchi – Idéal pour les joueurs novices ou les chasseurs nécessitant un petit cours de perfectionnement. Jeu solo et multijoueur local/en ligne, avec une limite de 30 utilisations max.

Quête avancée : Mizutsune – Un défi féroce pour les joueurs confirmés uniquement. En solo et en multijoueur local/en ligne, avec une limite de 30 utilisations max.

La démo est à durée limitée puisqu’il ne sera plus possible de la télécharger à partir du 31 janvier prochain. En outre, vous n’aurez que 30 tentatives en tout pour les deux dernières quêtes citées (la chevauchée n’est pas limité mais ne sera plus disponible une fois les 30 tentatives épuisées).

Monster Hunter Rise sortira sur Switch le 26 mars prochain. Une édition collector est également proposée en précommande.