Un stream dédié à la licence NieR sera diffusé le 24 septembre à 15h

Après avoir dévoilé son programme pour le Tokyo Game Show 2020 au début du mois, Square Enix lève le voile sur un des cinq événements mystères de son planning. Le 24 septembre à 15h heure française, le studio japonais diffusera un stream dédié à la licence NieR sur ses chaînes Youtube et Twitch.

Des infos pour NieR Replicant ver.1.22474487139… et NieR Re[in]carnation

D’après Gematsu, la présentation sous-titrée en anglais donnera des nouvelles de deux titres annoncés en mars dernier : NieR Replicant ver.1.22474487139…, le remaster de NieR Replicant, et NieR Re[in]carnation, un jeu mobile. Mais ce n’est pas tout puisque Square Enix aura aussi des informations à partager sur NieR Automata. Le dernier opus de la franchise commercialisé en 2017 va t-il avoir droit à sa version next-gen ? Réponse dans deux semaines.

Rappelons que NieR Replicant ver.1.22474487139… et NieR Re[in]carnation sont respectivement attendus à des dates inconnus sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour le premier et sur iOS et Android pour le second.