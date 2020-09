Square Enix dévoile son programme pour le Tokyo Game Show 2020

Tout comme la Gamescom, le Tokyo Game Show 2020 adoptera un format numérique du 24 au 27 septembre prochain. Parmi les studios et éditeurs qui participeront à l’événement, nous retrouverons Square Enix qui profitera de l’occasion pour dévoiler des informations sur une vingtaine de jeux dont Babylon’s Fall et Balan Wonderworld. Retrouvez ci-dessous le line-up complet de l’entreprise nippone :

Des annonces et des surprises ?

Selon Gematsu, Square Enix organisera différents streams sur ses chaînes Twitch et Youtube officielles durant les quatre jours du salon numérique. En plus d’en dédier un à Kingdom Hearts: Melody of Memory le vendredi 25 septembre à 13h15 heure française, cinq autres présentations dont nous ignorons encore le contenu sont programmées aux dates suivantes : le jeudi 24 septembre à 11h et 15h, le samedi 26 septembre à 6h15 et 15h et le dimanche 27 septembre à 9h.