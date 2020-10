Stray : Les mystérieux félins se dévoilent un petit peu plus

Titre plutôt énigmatique, Stray avait été dévoilé lors d’une conférence PlayStation avec un simple trailer et c’est tout. Le titre de l’éditeur Annapurna Interactive met sa fiche à jour aujourd’hui sur le site officiel de PlayStation, l’occasion d’en apprendre un peu plus.

Cyber-cité chat-oyante

On y apprend donc que le titre se déroulera dans une cyber-cité oubliée dans laquelle vous contrôlerez un chat et qu’il vous faudra fuir cet endroit pour des raisons encore inconnues. Et nous ne serons pas seuls pour percer les mystères de la ville car nous serons accompagnés par un étrange droïde volant du doux nom de B12.

Le jeu d’aventure nous permettra de parcourir le monde en vue à la troisième personne et se veut le plus fidèle possible au comportement de nos félins au quotidien, quitte à paraitre parfois étrange aux yeux des autres.

Stray est développé en France par BlueTwelve Studio situé à Montpellier et n’est pas prévu pour sortir avant 2021 au minimum. Exclusivité console sur PlayStation 5, le jeu sortira également sur PC dans la foulée.