Stellar Blade : Le poids du jeu révélé, ainsi que plusieurs modes d’affichage (4K, 60 fps…)

Le jeu ne sort pas avant deux mois, mais des copies vides de son édition physique servant à faire de la publicité autour des précommandes, sont déjà en circulation au Japon. Sur ces dernières, on peut y voir l’espace demandé par le jeu, qui ne sera visiblement pas très gourmand. La boîte indique ici qu’il vous faudra au moins 35 Go de disponible pour installer Stellar Blade sur votre PS5, ce qui est relativement peu, surtout pour un jeu qui met en place un monde semi-ouvert. Si cela vient à se confirmer, espérons que cela préfigure plutôt d’une bonne optimisation, plutôt que d’un contenu aussi léger que les tenues d’Eve.

Dans le même temps, le réalisateur Hyung-Tae Kim nous apprend via une interview chez le site allemand Play3 que le jeu aura trois modes d’affichage. Le premier sera un mode 4K, le deuxième pourra afficher 60 images par secondes, et le dernier trouvera un équilibrer entre les deux. Sans doute un mode 40 fps que certains jeux PS5 utilisent, comme God of War Ragnarok.

Here is the back of the box. It says it requires “more than 35GB” free storage capacity. It’s still early so it might not be final. Not sure. I was imagining the game will be around 50-60GB but we will have to wait and see! pic.twitter.com/bdkBRD3Eb7

— Genki✨ (@Genki_JPN) February 23, 2024