Le Steam Deck OLED annoncé, tout savoir (prix, date, nouveautés…)

Quelles sont les nouveautés du Steam Deck OLED ?

Comme pour la Switch OLED, le vrai plus pour ce Steam Deck OLED, c’est son écran OLED HDR qui permet d’afficher des noirs intenses et de meilleures couleurs. Un écran qui est d’ailleurs un peu plus grand que l’ancien modèle (7,4 puces au lieu de 7 pouces) mais la résolution reste la même (1280 × 800 px) tandis que la console perd un peu en poids (30 grammes en moins) grâce à ce changement. Un gain de confort visuel qui devrait très vite se ressentir, mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là.

Une batterie plus performante a été installée puisqu’elle est de 50 wH au lieu de 40 Wh, ce qui apportera une meilleure autonomie à la machine, pouvant aller de 3 à 12 heures selon son utilisation. Cette version devrait également moins surchauffer que la première grâce à un ventilateur plus performant. Elle embarque aussi le wifi 6E pour adopter une meilleure bande passante afin de télécharger vos jeux plus vite.

En dehors de cela, on reste sur une machine à peu près équivalente, avec le même processeur, la même RAM, les mêmes dimensions globales, des boutons identiques… En somme, c’est surtout l’écran et la batterie qui apportent une vraie différence.

Les caractéristiques du Steam Deck OLED

Voici les différents modèles de Steam Deck OLED qui sont proposés à la vente :

512 Go OLED

Disque SSD NVMe de 512 Go

Écran OLED HDR de 1280 × 800 px

APU de 6 nm

Wifi 6E

Batterie 50 Wh, durée de 3 à 12 heures de jeu (en fonction du contenu)

Alimentation de 45 W avec un câble de 2,5 m

Étui de transport

Bundle de profil Steam

1 To OLED

Disque SSD NVMe de 1 To

Écran OLED HDR intégré 1280 x 800 px (verre avec traitement antireflet de qualité supérieure)

APU de 6 nm

Wifi 6E

Batterie 50 Wh, durée de 3 à 12 heures de jeu (en fonction du contenu)

Alimentation de 45 W avec un câble de 2,5 m

Étui de transport avec doublure amovible

Bundle de profil Steam

Vidéo de démarrage exclusive

Thème de clavier virtuel exclusif

Combien coûte le Steam Deck OLED ?

On aurait pu s’attendre à ce que les prix flambent complètement pour ce modèle, mais ils restent dans ce à quoi l’on pouvait s’attendre d’une telle amélioration. Comptez donc 569 € pour le modèle Steam Deck OLED 512 Go, contre 679 € pour le modèle 1 To.

On découvre aussi que l’ancien modèle LCD 256 Go baisse son prix et se positionne maintenant à 419 €, tandis que la version 64 Go est à 369 €. Ce qui devrait permettre d’écouler les stocks plus rapidement pour que la OLED devienne la machine principale.

Quand sortira le Steam Deck OLED ?

Introducing Steam Deck OLED. Featuring an HDR OLED screen, longer battery life, and faster downloads. Available November 16th. Learn more at https://t.co/uVdBCpJVuX pic.twitter.com/W4YnimTqCL — Steam Deck (@OnDeck) November 9, 2023

Vous n’aurez pas à attendre très longtemps avant de voir débarquer le Steam Deck OLED, qui est déjà en précommande et dont les stocks devraient mieux tenir qu’au lancement du Steam Deck de base.

Ce nouveau modèle sera disponible dès le 16 novembre prochain, soit dans quelques jours seulement, mais seulement dans certains pays. La disponibilité pour la France reste encore à préciser.

Et le Steam Deck 2 ?

Notez qu’en plus de cette annonce, Valve a parlé du futur Steam Deck 2, qui n’est pas prévu pour tout de suite. La mention d’un « Steam Deck 2.0 » est apparue lors d’un échange entre Valve et Eurogamer, dans lequel le site demandait quelles améliorations il était possible d’attendre d’une nouvelle génération de machines. Ce à quoi l’ingénieur Yazan Aldehayyat répond :

« Évidemment, nous aimerions obtenir encore plus de performances dans la même enveloppe de puissance, mais cette technologie n’existe pas encore. C’est ce que je pense que nous appellerions un Steam Deck 2.0. Le premier Steam Deck a été le premier moment où nous avons eu l’impression qu’il y avait suffisamment de performances GPU dans une machine portable pour vous permettre de jouer à tous vos jeux Steam. Nous aimerions que la tendance de la performance par watt progresse rapidement, mais nous n’en sommes pas encore là. »

Autrement dit, le Steam Deck nouvelle génération ne devrait pas sortir avant quelques années, de quoi inciter le public à se pencher sur ce Steam Deck OLED.