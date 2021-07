Le Steam Deck est disponible en précommande, voici comment se le procurer

L’annonce du Steam Deck a étonné tout le monde hier, et il ne fallait pas attendre bien longtemps avant de pouvoir réserver la prochaine console de Valve. Après avoir présenté ses différents modèles et ses caractéristiques, le Steam Deck ouvre aujourd’hui ses précommandes à 19 heures, mais l’appareil ne sera pas accessible à tout le monde. Voici ce qu’il faut savoir pour précommander le Steam Deck.

Où et comment précommander le Steam Deck ?

Comme nous vous l’indiquions hier dans notre article complet sur le Steam Deck, qui recense toutes les informations sur la console, il faut suivre trois indications pour précommander la console, à savoir :

Disposer d’un compte Steam qui a effectué au moins un achat avant juin 2021

Verser un acompte qui sera réduit du prix final lors de l’envoi

Une seule machine pourra être achetée par compte Steam

Une fois tout cela en tête, il faut alors se rendre sur la page officielle des précommandes du Steam Deck pour réserver votre exemplaire parmi les trois éditions disponibles. Vous devrez alors vous connecter à votre compte Steam pour poursuivre les démarches. On ne connait pas encore les stocks de la machine, mais on imagine qu’ils partiront vite (c’est déjà compliqué sur le site, qui fait face à une forte demande et qui rappelle les sites de ventes PS5), même si Valve a pris des précautions pour éviter les scalpeurs.

Pour rappel, le dock de la machine est vendu séparément, et le Steam Deck sera disponible à la fin de l’année 2021.