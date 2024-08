Steam bat une nouvelle fois son record du nombre de joueurs simultanés

Steam : l’increvable roi du jeu PC

Malgré l’arrivée de concurrents, Steam reste la plateforme la plus populaire pour le jeu vidéo sur PC. Cette popularité s’est construite sur deux décennies et, pendant longtemps, Valve n’a pas eu de concurrent à la hauteur. A la fois client de lancement, magasin et plateforme communautaire, Steam reste sur le trône du jeu PC même si sa popularité a grandement contribué à la disparition du marché physique sur ce support. Quoi qu’il en soit, Steam continue sa route, et reprend même de la vitesse. Récemment, on a par exemple appris qu’Electronic Arts ne forcera pas les joueurs à passer son client pour jouer au prochain Dragon Age.

Le titre sera nativement accessible sur Steam, délaissant un procédé extrêmement peu apprécié. En mars dernier, les joueurs ont par deux fois fait la preuve de la puissance de la plateforme de Valve. Le 3 mars 2024, 34,6 millions de joueurs étaient simultanément connectés et en ligne sur la plateforme, signe de la solidité à toute épreuve des serveurs. Le 18 mars, ce record était effacé par un nouveau pic à 36,3 millions de joueurs, un total historique qui montre bien qu’Epic Games, Ubisoft, GOG et toutes les autres plateformes n’ont qu’à bien se tenir.

Et un nouveau record pour la plateforme de Valve, un !

Visiblement, ce n’était pas suffisant puisque le record vient une nouvelle fois de tomber. Dans la journée, les mesures prises par Steam indiquent que 37,2 millions de joueurs étaient connectés sur la plateforme aux alentours de 16 heures, heure française. Parmi les jeux qui contribuent grandement à ce nouveau record, on peut évidemment citer Black Myth: Wukong qui compte actuellement, 1,9 millions de joueurs actifs. On rappelle que le titre connaît un succès retentissant et notamment en Chine, avec plus de 10 millions de copies écoulées en quelques jours.

Le jeu d’action-aventure est suivi par Counter-Strike 2 et ses 1,2 millions de joueurs, Dota 2 (597 223 joueurs), PUBG : Battlegrounds et le clicker Banana. Rassurez-vous, Apex Legends, GTA V, Baldur’s Gate 3 et Elden Ring vont très bien, puisqu’on les retrouve respectivement au 7e, 8e, 16e et 17e rang avec des chiffres allant de 173 031 à 66 038 joueurs actifs. Le fameux jeu de Valve, Deadlock, officialisé mais difficilement accessible, pointe déjà au 19e rang avec près de 61 000 joueurs. Steam est concurrencé, mais Steam ne tremble pas et on voit mal comment cela pourrait changer dans un avenir proche. Gabe Newell peut donc continuer à dormir tranquille.