Black Myth Wukong réalise un exploit sur Steam et parvient à battre Cyberpunk 2077 et Elden Ring

Le roi singe prend son trône

Black Myth Wukong restait un jeu très attendu, en dépit de tout ce qui gravite autour. Il est également le premier jeu chinois de cette ampleur, qui s’adresse uniquement au marché des consoles et du PC (contrairement aux jeux de HoYoverse qui visait aussi un public sur mobiles). Autant dire qu’il était particulièrement scruté, notamment dans son pays natal. Et les premiers chiffres sur Steam le prouvent.

En allant jeter un oeil aux performances réalisées par le titre (via SteamDB), on peut voir que Black Myth Wukong enregistre tout simplement le plus haut pic de joueurs et joueuses connectés en simultané pour un jeu entièrement solo.

Il culmine pour l’instant à plus de 1,44 millions de personnes connectées au moment où l’on écrit ces lignes, mais ce chiffre ne fait qu’augmenter de minute en minute. Dans ce classement, il gagne la quatrième place, juste derrière des jeux comme Palworld, PUBG et Counter Strike 2. Il dépasse surtout Cyberpunk 2077 et Elden Ring, et de loin (400 000 personnes en plus), qui étaient jusqu’ici les rois des jeux solo.

Le titre n’est pourtant disponible que depuis quelques heures. L’analyste Daniel Ahmad donne un peu plus de contexte pour mieux comprendre ces chiffres en indiquant que le jeu bénéficie d’une grande mise en avant en Chine, en apparaissant même dans les journaux télévisés grand public. Il serait donc intéressant de voir quelle est la part du marché chinois dans ces premiers résultats.

The game has achieved astronomical levels of publicity in China, even being touted on national news channels — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 20, 2024

Pour rappel, Black Myth Wukong est disponible sur PC et PlayStation 5, avec une version Xbox Series qui sortira plus tard.