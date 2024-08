Black Myth: Wukong s’est écoulé à 10 millions d’exemplaires à travers le monde en trois jours sur PC et PS5. Au-delà de ce chiffre très impressionnant, il fait mieux qu’Elden Ring et Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard sur la même période. Une belle prouesse pour le tout premier jeu du studio chinois Pearl Abyss.

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.

(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)

Thanks to all players worldwide for your support and love.

Have a great gaming weekend!#BlackMythWukong pic.twitter.com/mp3mk9JxrX

— Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) August 23, 2024