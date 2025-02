State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (Days Gone Remaster, Saros, Onimusha…)

Vous trouverez ici la liste de tous les jeux majeurs présentés lors du State of Play, avec toutes les vidéos diffusées durant l’émission.

Monster Hunter Wilds

Date de sortie : 28 février 2025

Tout a commencé par un rappel évident, celui de la sortie prochaine de Monster Hunter Wilds. On commence à connaître un peu la chanson mais en dehors d’un trailer inédit, Capcom voulait surtout nous préciser la sortie d’une mise à jour gratuite au printemps, qui ajoutera le Mizutsune à chasser.

Shinobi: Art of Vengeance

Date de sortie : 29 août 2025

SEGA avait annoncé vouloir redonner vie à Shinobi, et l’éditeur le prouve avec Shinobi: Art of Vengeance. Le retour de Musashi est assuré par Lizardcube, qui avait déjà assuré avec brio le relai sur Streets of Rage 4, et qui se charge maintenant de passer un coup de peinture sur cette licence oubliée.

Sonic Racing: CrossWorld

Date de sortie : 2025

Toujours chez Sega, place au prochain Sonic Racing, qui aura une lourde concurrence cette année avec la sortie du prochain Mario Kart. Ce nouvel épisode se la jouera Ratchet & Clank: Rift Apart en nous faisant voyager de circuits en circuits en pleine course, avec des véhicules qui vont s’adapter au terrain à chaque fois. Un premier playtest du jeu est prévu pour le 21 février.

Digimon Story Time Stranger

Date de sortie : 2025

Avec Digimon Story Time Stranger, vous pourrez explorer plus librement le monde des Digimon, où vous les verrez vivre leur propre vie. Le titre se présente comme un JRPG avec des combats au tour par tour plus impressionnants que jamais, du moins pour la saga.

Lost Soul Aside

Date de sortie : 30 mai 2025

Projet de longue date issue de l’initiative China Hero Project, Lost Soul Aside est enfin prêt. Du moins, presque, parce qu’il est venu nous annoncer sa date de sortie définitive lors de ce State of Play (qui tombe pile le même jour qu’un certain Elden Ring Nightreign), accompagné par un nouveau trailer bourré d’action.

Like a Dragon (démo et crossover)

Date de sortie : avril 2025

Plus que quelques jours avant la sortie de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, et SEGA a bien envie de vous convaincre en sortant dès aujourd’hui une nouvelle démo du jeu. Mais ce que l’on retiendra surtout, c’est un crossover de la licence avec Dave the Diver, prévu pour avril prochain. Ichiban ira prendre des vacances pas forcément tranquilles et s’associera avec Dave pour faire tomber un syndicat marin.

Splitgate 2

Date de sortie : 27 février (alpha)

Splitgate 2 n’a pas eu le droit à beaucoup de temps d’antenne puisque tout ce qu’il avait à annoncer, c’est l’arrivée d’une phase d’alpha ce 27 février sur PS5, avec des matchs en 8vs8vs8 histoire de changer un peu la donne et les habitudes.

Borderlands 4

Date de sortie : 23 septembre 2025

On aurait pu se passer de voir Randy Pitchford à l’écran, mais c’était le mal nécessaire avant de pouvoir visionner la nouvelle bande-annonce de Borderlands 4. Et une date a même été dévoilée dans la foulée, avec une sortie en septembre pour laisser tout le champ libre à GTA 6 pour la fin d’année.

Split Fiction

Date de sortie : 6 mars 2025

Split Fiction sort dans un petit mois maintenant et il se rappelle à notre bon souvenir avec un court trailer, mettant en avant l’histoire de nos deux protagonistes, pas forcément amies dès le départ. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus à ce sujet, restez connectés, notre petit doigt nous dit que quelque chose arrive prochainement sur le site.

The Dark Pictures: Directive 8020

Date de sortie : 2 octobre 2025

La saga anthologique The Dark Pictures part maintenant dans l’espace, avec un genre de l’horreur qui n’avait pas été exploré auparavant dans la licence. On découvre aujourd’hui les premières images de cet épisode où personne ne vous entendra crier, et où les aliens veulent votre peau et faire en sorte que vous fassiez les pires choix possibles.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Date de sortie : 13 juin 2025

On continue dans l’horreur, mais cette fois-ci en allant remplir notre esprit d’images d’horribles animatroniques grâce à Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, le prochain épisode de la saga qui a révélé de nouvelles images.

The Midnight Walk

Date de sortie : 8 mai 2025

Après Lost in Random, l’équipe du studio MoonHood revient avec The Midnight Walk, un projet déjà présenté par le passé qui nous avait marqué grâce à son ambiance atypique et ses décors faits à la main. Une superbe direction artistique que l’on peut à nouveau admirer aujourd’hui, en comptant maintenant les jours qui nous séparent de sa sortie puisque le jeu a révélé sa date.

Darwin’s Paradox

Date de sortie : 2025

Konami ne prépare pas que le retour de ses vieilles licences puisqu’il aide aussi le studio français ZDT Studio à donner vie à Darwin’s Paradox, un jeu d’aventure dans lequel on incarnera un poulpe et qui utilisera a priori au mieux les fonctionnalités de la DualSense, trop souvent sous-exploitée.

Warriors: Abyss

Date de sortie : Disponible

Passé en coup de vent entre deux jeux, Warriors: Abyss est la tentative roguelike de Koei Tecmo, mélangée à des éléments de musou. On y retrouvera quelques personnages iconiques de la saga des Dysnaty Warriors, avec des personnages à recruter au fil de notre avancée et une caméra isométrique loin de ce que l’on connaît pour la série.

Onimusha: Way of the Sword

Date de sortie : 2026

On ne s’attendait pas à le voir au dernier Capcom Spotlight, et encore moins ici. Prévu pour l’année prochaine, Onimusha: Way of the Sword nous a montré plus de gameplay, ou du moins plus de séquences in-game qui nous montrent l’ambition de ce nouvel épisode, avec un gantelet qui sera ici doué de parole. Et si ça donne envie, il faudra être patients.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Date de sortie : 28 août 2025

C’est sans grande surprise que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater était présent lors de ce State of Play, étant donné que son trailer avait fuité il y a de cela quelques jours. On apprendra donc rien de neuf si ce n’est la confirmation que le jeu sortira bien à la fin de l’été.

Hell is Us

Date de sortie : 4 septembre 2025

Toujours aussi intrigant, Hell is Us nous en montre un peu plus avec une vidéo que Kojima n’aura pas renié, ni même Remedy. Le jeu d’action à l’ambiance horrifique sait se démarquer et nous promet maintenant une sortie pour la rentrée.

Lies of P: Overture

Date de sortie : été 2025

Lies of P aura bel et bien droit à sa propre extension, nommée Overture. Celle-ci prendra visiblement place avant les événements du jeu principal, dans une version enneigée de Krat qui réservera bien des challenges, avec de nombreux secrets à trouver pour comprendre comment tout a commencé.

Dreams of Another

Date de sortie : 2025

Histoire de dire que le PS VR2 n’est pas laissé de côté, même si cela se sent, Dreams of Another était en quelque sorte la caution réalité virtuelle du show (avec The Midnight Walk). Un titre assez mystérieux qui nous demande de détruire pour mieux recréer ensuite, dans des songes où l’on est armé d’une mitrailleuse, mais en pyjama.

Days Gone Remaster

Date de sortie : 25 avril 2025

Sony n’étant pas du tout enclin à lancer le développement d’un deuxième épisode, on ne pensait pas le voir travailler sur un remaster de Days Gone. Cette nouvelle version embarquera quelques nouveautés comme un mode speedrun ou permadeath, et si vous possèdez déjà le jeu sur PS4, passer à cette nouvelle version ne vous coutera qu’une dizaine d’euros. Et bien sûr, un portage PC est de la partie.

Stellar Blade

Date de sortie : juin 2025

Stellar Blade fêtera sa première année d’existence comme il se doit. La version PC tant réclamée a été une nouvelle fois officialisée avec la confirmation qu’elle sortira dans le courant du mois de juin prochain. On a aussi pu découvrir un bout du DLC crossover avec Nikke: Goddess of Victory, le jeu mobile du studio Shift Up, qui arrivera lui aussi en juin.

Tides of Annihilation

Date de sortie : Inconnue

C’était sans doute l’un des jeux les plus impressionnants de la soirée, pour lequel on émettra autant de réserve que d’excitation. C’est Eclipse Glow Games, un studio chinois, qui s’occupe de cet intriguant jeu d’action au sein d’une ville de Londres dans un sale état, et qui nous demande de contrôler une héroïne capable de faire appel aux esprits de la Table Ronde.

Metal Eden

Date de sortie : 6 mai 2025

Pendant un temps, on a cru être en face d’une étrange version de Marathon, mais c’est finalement Metal Eden qui nous était présenté. Un FPS développé par Reikon Games (Ruiner), qui nous proposera de l’action frénétique, du grappin, de la course sur les murs et plein d’autres choses, le tout dans un cadre de science-fiction.

MindsEye

Date de sortie : été 2025

D’abord pensé comme un élément d’Everywhere, MindsEye est aujourd’hui un jeu d’action à part entière qui s’est montré dans un trailer explosif. Rien de très neuf ici, puisque la formule semble déjà vue et pas particulièrement fraiche, mais on compte un peu sur Leslie Benzies (GTA) pour mettre un peu de folie dans tout cela.

Saros

Date de sortie : 2026

Ce State of Play s’est terminé de manière inattendue. Pas de Ghost of Yotei ni de Death Stranding 2 à l’horizon, mais le nouveau jeu de Housemarque. Et on peut déjà sentir la patte du studio, avec un protagoniste armé comme il faut, prêt à éviter tout plein de boulettes colorées de la part d’un monstre énigmatique, le tout dans un monde qui vous fait recommencer cela en boucle à chaque mort. Returnal 2 dans l’esprit, peut-être.

C’est donc un State of Play avec quelques surprises qui nous attendait, même si beaucoup de jeux manquaient à l’appel. Dévoiler de nouveaux jeux, c’est bien, mais on attend encore des nouvelles de certaines exclusivités PS5 qui se font vraiment attendre.