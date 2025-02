Onimusha: Way of the Sword met brièvement en scène son héros dans une petite vidéo de gameplay

Un héros à la cool

Ce trailer est le premier d’une série centré sur les protagonistes du jeu. Et quoi de mieux que de commencer par le héros : Miyamoto Musashi. Entre répliques et images de gameplay, on en voit un peu plus sur le prochain titre de Capcom.

Qu’il s’agisse de sa personnalité ou même du peu que l’on a vu des combats, on a l’impression que le ton semble légèrement changer. De l’horreur presque dramatique, et historiquement l’ADN de la saga, émerge un peu d’humour. On le remarque avec ce démon qui est projeté dans des draps et qui continue de courir en frappant au hasard, aveuglé par le tissu.

Cela fait parti de l’une des interactions possibles avec le décor, où l’on aperçoit aussi Musashi projeter une table. Et pour ce qui est de sa personnalité, on le voit faire une vanne avant de fuir un nombre trop important d’ennemi. Sa relation avec le fameux gantelet oni, qui aspire les âmes des démons vaincus, présage potentiellement une étonnante saveur buddy movie à l’intrigue.

Du côté de ce que l’on connait bien, les combats lourds et moult décapitations garantissent la préservation de la brutalité si chère à la licence, mais il sera intéressant de suivre les futurs trailers pour voir si ces impressions sont vouées à être confirmées ou non.

Onimusha: Way of the Sword arrivera en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.