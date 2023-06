Starfield : Une longue vidéo de présentation montrant les mécaniques de jeu

Entre liberté et création de personnage

Dans les premières choses que cette immense présentation nous a montrée, c’est l’éditeur de personnage, archi complet. Vous pourrez choisir le sexe de votre personnage, modifier sa corpulence mais aussi son visage. Le visage pourra comporter des cicatrices, une barbe mais aussi y changer sa dentition. Le détail de l’éditeur de personnages semble en tout cas vraiment profond, avec au passage la faculté d’y ajouter un background à ce dernier. Cela lui octroiera trois compétences spécifiques que le joueur pourra utiliser. Qui plus est, il y aura les traits, qui eux donneront des avantages comme désavantages aux joueurs, qui seront visiblement retirables au fil de la progression.

En sus de son éditeur de personnage ô combien complet, la possibilité d’approche dans Starfield sera complètement libre. De la jouer fine en passant par y aller en mode bourrin ou attaquer à distance avec un sniper, il sera possible de jouer votre propre style de jeu sans la moindre limite. Les dialogues avec les différents protagonistes du monde de Starfield ne seront pas en reste, car vous pourrez jouer de vos habiletés afin de déverrouiller des choix de dialogues spécifiques, et ainsi la jouer par exemple diplomatique pour régler certaines situations dans le calme et la sérénité, comme dans un Fallout.

Système de jeu, personnalisation combats… Ca s’annonce lourd

Encore une fois, Starfield s’annonce plus que gargantuesque, jusque dans son système de jeu. Car oui, le titre aura à son actif un système de levelling à base de points de compétences à utiliser dans différents arbres à compétences. Autrement dit, comme expliqué un peu plus haut, les possibilités de gameplay seront immenses, et votre liberté d’approche sur la résolution des quêtes sera variée. La personnalisation des armes ne sera pas en reste, car il y aura des mods à installer sur vos pétoires, afin de vous la jouer comme bon vous semble.

En parlant de personnalisation, Starfield donnera quelques billes au joueur afin qu’il fabrique de A à Z son propre vaisseau. Le titre vous donnera cette liberté de confectionner le vaisseau de vos rêves pièce par pièce, allant d’une chambre en passant par un centre de commande voire une armurerie. Votre vaisseau sera carrément une mini-station où il y fera bon vivre lors de votre péripétie spatiale. Et en parlant de ça, vous pourrez contrôler votre vaisseau, et visiter carrément l’espace.

Des combats contre d’autres vaisseaux seront de la partie avec la possibilité de moduler les éléments de votre bolide pour avoir plus d’armure, être plus rapide voire faire feu sur les flottes spatiales dangereuses. Concrètement, cet élément s’annonce diablement excitant, d’autant qu’il sera même possible en combat de viser précisément avec une compétence les parties du vaisseau adverse, et le mettre à mal. En sus, vous pourrez sauter de système solaire en système solaire avec votre tas de ferraille, afin d’atteindre la planète désirée à visiter. Autant dire encore une fois que le titre de Bethesda s’annonce titanesque dans son contenu, qui bénéficiera quand même de biomes pour le moins diversifiés, comme vous pourrez l’observer sur ce long Starfield direct.

Egalement, des compagnons se joindront à vous au fil du jeu avec leur propre quête, compétences, histoire voire romance avec vous. On retrouve plus ou moins cette mécanique dans un Fallout 4 bien qu’ici, la chose semble bien plus poussée sur le nouveau jeu de Bethesda. Du loot sera aussi bien présent comme les précédentes productions de Bethesda, comme les ressources pour améliorer votre équipement.

Une véritable bombe sur les gunfights, et l’aspect construction du campement

Tout semble clairement bien ficelé, et l’exploration sera une partie intégrante de Starfield. Vous pourrez aller où vous voulez, gagner de l’expérience en découvrant divers endroits de la planète visitée, et même y installer votre propre campement. En somme, vous pourrez créer votre propre nid douillet de A à Z, et même introduire quelques éléments de décors à l’intérieur même de votre campement fraichement créé. Encore une fois, il s’agit d’un élément de gameplay que l’on a déjà vu dans un Fallout 4, qui semble cela dit mieux amené et plus précis.

Enfin, cette longue présentation nous a permis d’apercevoir le gameplay des combats. Ceux-ci sont clairement dynamiques à souhait, avec un petit côté aérien via l’utilisation du Jetpack qui a l’air complètement jouissif. En supplément, nous avons même pu entrevoir sur cette vidéo une probable utilisation de pouvoirs, afin d’éliminer nos assaillants. Cela restera à vérifier mais pour le coup, les gunfights sont plus qu’enthousiasmant. Nous avons aussi pu comprendre que la gravité sera différente en fonction de la planète que l’on visite, ce qui n’est pas plus mal pour créer un certain effet de surprise.

Qu’on se le dise, le soft de Bethesda a tout pour plaire, et est maintenant largement plus excitant que ce que vous avions pu voir de lui auparavant. Le monde de Starfield est à première vue gargantuesque, et il est certain que nous n’avons pas encore tout vu du soft, qui s’annonce pour le moins prometteur.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, avec une disponibilité sur le game pass le jour même. Le RPG spatial de Bethesda se dotera par ailleurs d’une édition collector à 299.99 €, contenant notamment une mallette avec à l’intérieur une jolie montre connectée.