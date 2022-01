Starfield : Une partie de l’édition collector déjà en fuite avec une montre ?

Starfield promet d’être l’exclusivité Xbox la plus importante de l’année, si aucun report ne vient décaler le jeu à 2023 (honnêtement, on est pas serein). Microsoft et Bethesda vont miser gros dessus, et naturellement, on peut s’attendre à ce que le jeu déborde de produits dérivés et surtout d’éditions spéciales, quand bien même il sera compris dans le Xbox Game Pass. Les traces d’une potentielle édition collector ont justement été trouvées sur Reddit (repris par VGC) grâce à une montre un peu spéciale.

Une montre aux couleurs du jeu

Un manuel concernant l’utilisation d’une montre nommée LPV6 Chronomark Smartwatch, conçue par l’entreprise anglaise The Wand Company (qui a l’habitude de produire des produits dérivés de jeux et de séries, comme les fameuses Pokéball échelle 1:1), est apparu en ligne. Sur ce manuel, on y voit notamment la fameuse montre qui est la même que celle que l’on a pu voir dans une vidéo making-of du jeu, dévoilée le 14 juin dernier.

Cette montre connectée offre tout un tas de fonctionnalités, et permet notamment de vérifier la température, l’heure du lever et du coucher de soleil, etc. Cette montre est directement reliée au jeu par sa présence dans la vidéo, mais aussi par l’inscription suivante trouvée sur le manuel : « Chronomark smart watch © Bethesda Softworks, a ZeniMax Media company ».

Tout porte donc à croire que cette montre sera proposée à la vente en tant que produit dérivé du jeu, et certains statuent déjà sur le fait qu’elle sera présente dans l’édition collector du jeu, ce qui n’est pas encore confirmé.

Starfield sera disponible en exclusivité sur Xbox Series et PC dès le 11 novembre 2022.