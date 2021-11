La licence Pokémon est plus populaire que jamais, et cela se voit avec les chiffres ahurissants des remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, qui battent des records sur Switch. Face à cette Pokémania, des nombreux produits dérivés font leur apparition, comme les Pokéball à échelle 1:1 qui sont récemment sorties sur le marché, et la dernière en date, la Honor Ball, vient d’ouvrir ses précommandes.

Où précommander la Honor Ball ?

Après la Pokéball traditionnelle, la Super Ball ou encore la Hyper Ball, c’est au tour de la Honor Ball d’avoir droit à ce traitement de luxe avec une réplique 1:1 du plus bel effet. Il s’agit ici d’un produit sous licence officielle, toujours fabriqué par Wand Company, qui est vendu avec son socle, et qui mesure 8 centimètres de diamètre.

Dans les jeux, la Honor Ball est une Pokéball spéciale dans son look, mais qui dispose des mêmes capacités de capture qu’une Pokéball traditionnelle, et est apparue pour la première fois dans Pokémon Rubis et Saphir. Cette réplique de la Honor Ball est désormais disponible en précommande chez notre partenaire Derive Figurine, avec une réduction de 14 € pour la réservation, ce qui fait passer cette Honor Ball à 95,99 €.

Pour rappel, les autres Pokéball de Wand Company sont toujours disponibles à la vente. On y retrouve plusieurs types de Pokéball, disponibles à chaque fois avec un socle, histoire de disposer d’une très belle collection.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur les deux jeux.