Starfield : Poids du jeu, système de housing, nombre de compagnons, prison… Plein de nouveaux détails à découvrir

On l’a appris hier, Starfield vient de passer gold et n’aura visiblement pas de retard. Une bonne nouvelle qui s’accompagne du début des prétéléchargements, puisqu’il est désormais possible de prendre un peu d’avance en chargeant toutes les données du jeu avant son lancement (sauf sur Steam). Pour célébrer cela, Bethesda se montre un peu plus loquace à propos de son prochain RPG, en participant à une séance de questions-réponses sur le serveur Discord de Starfield. Et c’est une mine d’informations qui nous sont parvenues.