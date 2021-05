Starfield : Malgré les rumeurs, le jeu n’est pas encore prêt et ne devrait pas sortir en 2021

Etant donné que l’E3 approche à grand pas et que Microsoft s’apprête à faire une conférence commune avec Bethesda, qui vient d’intégrer les Xbox Game Studios, les rumeurs s’affolent du côté de Starfield. Mais malgré ce que certains affirmaient, le jeu ne semble pas encore prêt, même s’il sera visiblement présenté dans les prochaines semaines.

Starfield à l’E3, mais c’est tout

yup, not coming this year. — Tom Warren (@tomwarren) May 20, 2021

C’est Jason Schreier, de Bloomberg, qui a souhaité mettre fin aux différentes rumeurs, en affirmant dans un tweet que le jeu n’était aucunement prêt à sortir cette année, en répondant à une déclaration affirmant que le jeu est prêt depuis septembre 2020 :

« Les rumeurs de ce genre se multiplient, mais Starfield n’est vraiment pas prêt d’être terminé, selon plusieurs sources qui sont proches du développement. Il sera à l’E3 mais la date de sortie prévue que j’ai entendu est bien plus tardive que celle que les gens attendent. Je partage cela pour que les personnages n’aient pas d’attentes trop élevées. »

Cela a été confirmé dans la foulée par Tom Warren de The Verge, et on imagine mal les deux journalistes se tromper. Une sortie en 2021 semble en effet presque irréalisable avec la pandémie, qui a forcément impacté le développement d’un jeu aussi gros. Mais une chose semble plus ou moins certaine pour tout le monde, Starfield sera de retour à l’E3, et c’est déjà ça.