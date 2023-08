Starfield est déjà victime de nombreuses fuites, gare aux spoilers si vous souhaitez ne rien savoir du jeu

Pas de panique, ce n’est pas ici que vous verrez des spoilers sur Starfield. Mais sur les réseaux sociaux, il n’y a désormais aucun filtre et les leakers s’en donnent à cœur joie et on ne pourra donc que vous conseiller de masquer certains mots-clés.

Si Bethesda se plaint évidemment de la situation, on a même pu voir le compte officiel d’Everspace 2, l’autre grosse sortie côté science-fiction ces derniers temps, prendre la parole à ce sujet. Certaines personnes malintentionnées piègent en effet des lecteurs en diffusant des spoilers sur Starfield dans des posts concernant Everspace 2. Soyez donc prudents si vous consultez aussi l’actualité de ce jeu.

Hey all. There's a bad actor mentioning EVERSPACE who is using multiple accounts to spoil a Starfield plot point.

For folks wanting to avoid that we recommend muting the phrase "you battle Aliens who are".

— EVERSPACE 2 (@everspace_game) August 17, 2023