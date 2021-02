Star Wars: Republic Commando reviendra sur PS4 et Switch le 6 avril

Lucasfilm Games compte bien faire produire de nombreux titres autour de la licence Star Wars dans les prochaines années, comme on récemment a pu le voir avec les multiples annonces de jeux qui se baseront sur la saga de science-fiction. Entre le jeu en monde ouvert d’Ubisoft ou encore Star Wars Hunter, les fans de la saga auront de quoi faire, et ils pourront aussi se remémorer quelques souvenirs avec Star Wars: Republic Commando qui va faire son grand retour.

Delta Squad, reporting in.

Classic FPS Star Wars Republic Commando hits PS4 on April 6, featuring updated controls and more: https://t.co/d3GXscAVCE pic.twitter.com/x3mfOy5XJz

— PlayStation (@PlayStation) February 24, 2021