Lucasfilm Games va continuer à annoncer des jeux, dont des jeux Star Wars par EA

Avec l’annonce d’un jeu en monde ouvert Star Wars développé par Ubisoft, on a eu la confirmation que le deal exclusif entre EA et Lucasfilm avait pris fin. Cela ne veut pas dire pour autant que les deux entreprises ne vont plus travailler ensemble, comme on l’apprend via un communiqué de Lucasfilm Games, qui prévoit une année 2021 chargée en annonces.

La relation entre EA et Lucasfilm Games

Tout d’abord, afin d’éviter les malentendus, Lucasfilm Games déclare que EA reste bien un partenaire, et que plusieurs jeux Star Wars sont en préparation du côté de l’éditeur. C’est ce qu’affirme le vice-président de Lucasfilm Games, Douglas Reilly :

« Nous sommes vraiment fiers des jeux que nous avons créé avec EA. Nous allons continuer de travailler avec eux et notre relation n’a jamais été aussi forte. Même si nous ne pouvons pas donner plus de détails maintenant, nous avons plusieurs projets en cours avec les talentueuses équipes d’EA. »

En somme, cela ne change rien pas grand chose pour les joueurs, qui auront droit à des jeux Star Wars EA de la même façon qu’autrefois. Parmi projets cités, on pense évidemment à Star Wars Jedi: Fallen Order 2, dont l’existence n’est presque pas un secret, mais aussi à Star Wars Battlefront 3 qui pourrait bien se concrétiser.

Malgré la multiplicité des projets Star Wars, Lucasfilm Games aura bien le dernier mot sur tous les projets afin d’assurer une continuité entre les jeux, mais aussi à ce que ces derniers soient canons dans l’univers Star Wars.

Des annonces à venir

En dehors de tout cela, Lucasfilm Games promet également que de nombreuses annonces sont sur le point d’arriver, et que ce n’est que le début de la résurrection de Lucasfilm dans le jeu vidéo :

« Nous avons beaucoup de choses que nous sommes prêts à partager avec les fans parce que nous avons travaillé discrètement en coulisses pour bâtir cela depuis un moment maintenant, en attendant cet instant. […] Ce n’est que le début de ce qui je pense va être une année vraiment excitante pour Lucasfilm Games. »

Dans ce que déclare Douglas Reilly, on voit aussi que Lucasfilm Games ne va pas se contenter de Star Wars et d’Indiana Jones, puisque des « classiques » sont aussi mentionnés :

« Nous allons continuer à annoncer des projets qui sont plus représentatifs de l’héritage de Lucasfilm Games que nous essayons de faire revivre. »

Peut-on s’attendre à un retour de la série Monkey Island ? Rien n’est moins sûr après toutes ces annonces, mais il faudra surveiller attentivement Lucasfilm Games dans les jours et semaines à venir.