Star Wars Jedi Survivor : Le jeu pourrait refaire surface en décembre, pour les Game Awards ?

Star Wars Jedi Survivor n’a pas donné de nouvelles depuis son annonce, et Electronic Arts n’a jamais clairement donné de vraie fenêtre de sortie pour le jeu, même si toutes les rumeurs pointaient vers une sortie en début d’année. Forcément, avec un tel silence autour du jeu, on commence à se poser la question sur cette supposée sortie en mars qui se rapproche à toute vitesse. Selon Jeff Grubb, journalise chez Venture Beat qui se trompe rarement ces derniers temps, les plans d’Electronic Arts n’ont pas changé et le titre pourrait bien faire parler de lui prochainement.

Un retour chez Geoff Keighley ?

Peut-on encore vraiment espérer que le jeu sorte au premier trimestre 2023 ? Grubb affirme que oui. Dans son dernier Game Mess Mornings (vers la 27ème minute), il affirme que EA prévoit volontairement de parler du jeu uniquement quelques mois avant sa sortie, avec une compagne de promotion assez courte. Ce qui est plausible, quand on voit ce que l’éditeur a fait avec Need for Speed Unbound, et même Fallen Order.

Il indique néanmoins que le titre devrait revenir sur le devant de la scène en décembre. Forcément, on pense que le jeu airait toute sa place dans un événement tel que les Game Awards, qui auront lieu dans quelques semaines. Selon le journaliste, le développement du jeu ne connait en tout cas aucun problème majeur pour le moment, et serait donc toujours prévu pour une sortie très tôt dans l’année 2023.

Star Wars Jedi: Survivor est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.